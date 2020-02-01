محمد الشرقي يفتتح «الفجيرة للتايكواندو»

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة المكانة الرفيعة التي باتت تتبوأها إمارة الفجيرة في استضافة كبرى البطولات الدولية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة والتي تصب في صالح دعم القطاع الرياضي بالدولة وإحراز مكانة متقدمة في مختلف ميادين المنافسات الرياضية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو بنسختها الثامنة، بحضور الشيخ حمد بن محمد الشرقي نجل سموه والدكتور تشونغ وون شوي رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو.

شارك في البطولة المصنفة من عيار النجمتين G2 - والتي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بإشراف اتحاد الإمارات للتايكواندو في مجمع زايد الرياضي - نحو 2100 لاعب يمثلون أكثر من 45 دولة من مختلف دول العالم.

وأوضح سمو ولي عهد الفجيرة أن لعبة التايكواندو في دولة الإمارات حققت نجاحات متعددة، بفضل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة واستطاعت أن يكون لها بصمة بارزة على خريطة رياضة هذه اللعبة.. مشيداً بالمستوى الرفيع التي تتمتع به بطولة الفجيرة الدولية لهذا العام كمحطة مهمة لعدد كبير من نجوم الرياضة العالميين الذين يسعون للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وثمن سموه جهود القائمين على البطولة، وكرم اللاعبين الفائزين وجميع الداعمين والمؤسسات الشريكة التي ساهمت في تنظيم البطولة فيما تسلم سموه درع البطولة.

حضر حفل الافتتاح سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وكوون يونغ وو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة والبروفيسور لي كيو سوك رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو وإدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو.