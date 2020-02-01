العين بطل كأس الإمارات لكرة اليد

المصدر: (مليحة - فائز بجبوج)

توج فريق العين، مساء أمس، بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد، عقب فوزه على فريق النصر بنتيجة 24/‏22، ليحتل النصر المركز الثاني، وفريق مليحة ثالثاً، عقب فوزه على منتخب الشباب بنتيجة 26/‏22، والشوط الأول 13/‏13، في الجولة الختامية للبطولة على أرض الصالة الرياضية بنادي مليحة.

وجاءت المباراة بمجملها حافلة بالندية والإثارة طوال مراحلها، وشهدت بنهايتها سلوكاً غير رياضي من قِبل لاعب النصر حمد الريس تجاه الحكام، والبطاقة الحمراء لعباس الصفار للإيقاف الثالث.

وتوج الفائزين كل من خالد المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب، ومحمد عبد الكريم جلفار، رئيس اتحاد اليد، ونائبه محمد شريف، والأمين العام نبيل عاشور، والعديد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأندية، إذ بدأ بتتويج فريق مليحة بالميداليات البرونزية، وفريق النصر بالميداليات الفضية، وفريق النصر البطل بالميداليات الذهبية، وكأس البطولة.