العين يتصدر «الإمارات لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: العين - البيان الرياضي

اختتمت أمس فعاليات بطولة الإمارات الدولية لمحترفي الجوجيتسو والتي أقيمت احتفاءً بإطلاق الهوية الإعلامية المرئية للدولة، وسط منافسات رائعة بين مئات المحترفين الراغبين في رفع نقاط تصنيفهم في آخر البطولات الدولية المقامة في الدولة للموسم الرياضي 2019 – 2020 وفق نقاط التصنيف المعتمد لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وشهدت البطولة حضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وعدد من المسؤولين في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والقطاع الرياضي على مستوى مدينة العين تضمن محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والدكتورة نعيمة الدرمكي عميدة الحياة الجامعية لدى جامعة الإمارات، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

مشاركة

وتمكن نادي العين من الظفر بأكبر عدد من الميداليات الذهبية مسجلا 1885 نقطة ومتفوقا على نادي الوحدة الذي حل ثانيا بـ1358 نقطة وكوماندو غروب الذي احتل المركز الثالث بـ1285 نقطة. وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو عضو مجلس الإدارة بالمستوى الفني والتنظيمي الكبير الذي أظهرته البطولة سواء من حيث المشاركة الدولية المشهودة، أو التنظيم، والتعاون والدعم الذي قدمته مختلف الأطراف ذات الصلة.

وبين أن المشاركة الكثيفة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها كانت ثمرة ارتباطها الوثيق بإطلاق الهوية المرئية الإعلامية للدولة والذي يمثل فخراً وإنجازاً جديداً يضاف إلى قائمة كبيرة من الإنجازات التي اعتادتها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.