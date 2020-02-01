«فخر الأجيال للصيد بالصقور» تنطلق اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنطلق اليوم منافسات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بميدان الروية بدبي بمشاركة عدد كبير من الصقارين في فئات الناشئين والشيوخ والعامة.

وتدشن البطولة منافساتها بمسابقات الناشئين لمدة يوم واحد، وتنطلق بعدها مسابقات الشيوخ والتي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير في فئات جير تبع فرخ وجرناس وبيور جير فرخ وجرناس وقرموشة فرخ وجرناس.

وتبدأ منافسات العامة المفتوح والملاك يوم 6 فبراير لمدة 4 أيام، تنطلق بعدها مسابقات العامة يومي 11 و12 من الشهر نفسه، وتختتم المنافسات ببطولة النخبة للشيوخ والعامة، وبعدها تبدأ نخبة فخر الأجيال. وتتخلل البطولة إقامة 3 جولات خاصة بدوري الإمارات للصيد بالصقور وذلك أيام 10 و13 و16 من الشهر نفسه.