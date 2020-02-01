360 مشاركاً في بطولة عجمان للسباحة

المصدر: (عجمان - البيان الرياضي)

تحت رعاية الشيخ راشد بن عمار النعيمي، تنطلق اليوم بطولة عجمان للسباحة، بحضور سلطان السماحي، رئيس اتحاد الإمارات للسباحة ونائبه جمعة البلوشي، وهي أول بطولة سباحة (المجرى القصير) تقام في عجمان، وتسجل للمشاركة في البطولة 360 سباحاً وسباحة من 17 نادياً وأكاديمية مشاركة في الحدث الأول.

تشهد البطولة حضور عدد كبير من الرياضيين والمسؤولين في الإمارة حيث ستشهد البطولة حضور محمد سعيد النعيمي أمين السر العام السابق في نادي عجمان ومنى صقر المطروشي المدير العام لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، ويونس شوكت مدير شركة شوكت علي للمقاولات والدكتور عصام سليمان مدير الشؤون الطبية بمستشفى ثومبي وعدد كبير من كبار الحضور.

وأكد جمعة البلوشي نائب رئيس الاتحاد أن مجلس إدارة الاتحاد الداعم الأول لبطولة عجمان للسباحة حيث يهدف الاتحاد إلى نشر اللعبة والوصول إلى كل بيت في الإمارات.