نهائي دوري الإمارات للمصارعة للأشبال اليوم

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

تشهد صالة مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة صباح اليوم نهائي دوري الإمارات للمصارعة للأشبال وفئة المدارس مواليد أعوام ٢٠٠٤ - 2005 – ٢٠٠٦، وبطولة الأشبال مواليد أعوام من 2003 – 2004 – 2005، والتي تأتي إقامتها برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، طبقاً لقواعد اتحاد المصارعة، بعد أن تأهلت 4 فرق لتلك المرحلة وهي فرق الفجيرة والشارقة عن المجموعة الأولى.

وأما المجموعة الثانية فقد ضمت أبوظبي ودبي وحددت اللجنة الفنية أوزان المنافسات بـ38 كغم، وتحت 41،44، 48، 52، 57، 62، 68، 75، وتحت 85 كغم، وحددت لائحة البطولة أن تبدأ عملية الميزان الرسمية عند العاشرة والنصف صباحاً وتستمر حتى الحادية عشرة والنصف بصالة البطولة، على أن تبدأ منافسات البطولة من الساعة الثانية عشرة والنصف وتستمر المباريات حتى الرابعة عصراً .

وأعرب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد عن سعادته بإقامة منافسات المراحل السنية للمصارعة، آملاً العمل على اتساع قاعدة اللعبة على مستوى الدولة، بشكل أكبر ما يساعد على اختيار أبرز اللاعبين لدعم المنتخبات الوطنية لتلك الفئات العمرية، وجدد الشكر لوزارة التربية والتعليم للتعاون المستمر ولمجلس الشارقة الرياضي وإدارة مدرسة الأنصار العالمية لحسن الاستضافة.