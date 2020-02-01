أولى جولات دبي جونيور ريغاتا في جميرا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقام في شواطئ جميرا اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي جونيور ريغاتا للقوارب الشراعية الحديثة (ناشئين وصغار) والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري الحالي 2019-2020.

وتأتي هذه البطولة ضمن خطط النادي لتنويع النشاط الرياضي البحري ودعم هذه الفئة من محبي هذه الرياضة بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) وبمشاركة عدد كبير من لاعبي ولاعبات الأندية الرياضية البحرية بالدولة والأكاديميات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال من أبناء الدولة والمقيمين.

وتشمل فئات التنافس في الجولة الأولى اليوم أربع فئات هي ليزر 4.7 ناشئين وليزر 4.7 ناشئات واوبتمست صغار (ذكور) واوبتمست (إناث)، حيث من المتوقع أن تجري مراحل الجولة على فترتين صباحية ومسائية بإشراف اللجنة الفنية التي ستشرف على المنافسات.

تحضيرات

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التحضيرات لإقامة الحدث بالتنسيق مع إدارة نادي دبي لزوارق الشاطئ مقر الحدث، وكذلك قامت بتوجيه الدعوات إلى الأندية والمؤسسات المتخصصة من أجل الحضور والمشاركة في الجولة الأولى،

وحرص هزيم القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توجيه الشكر الجزيل إلى أسرة نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) على دعمهم وجهودهم المتميزة في إنجاح جولات (بطولة دبي جونيور ريغاتا) السابقة وسعيهم أيضاً لإنجاح الجولة المرتقبة اليوم وباقي جولات البطولة التي تشهد ٣ محطات.

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اعتمد تنظيم 3 جولات في بطولة دبي للقوارب الشراعية الحديثة (دبي جونيور ريغاتا ٢٠٢٠) تبدأ اليوم بالجولة الأولى، فيما تقام الجولة الثانية في السابع من مارس المقبل والجولة الثالثة في الرابع من شهر أبريل المقبل.