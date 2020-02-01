«اليد» يعدّل البرمجة تحضيراً للألعاب الخليجية

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أجرى اتحاد كرة اليد من جديد تعديلاً في برمجة مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أقوياء اليد للموسم الحالي، تحضيراً لمشاركة المنتخب في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي ستقام خلال الفترة من 4 وحتى 14 أبريل المقبل بالكويت. وتنطلق مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال يوم 18 أبريل، بعد انتهاء مشاركة المنتخب في الألعاب الخليجية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب .

ويعود دوري أقوياء اليد مجدداً يوم 4 فبراير المقبل، بالجولة التاسعة، بعد أن توقف بختام الجولة الثامنة يوم 30 أكتوبر 2019، ويدخل الدوري مرحلة الجولات المضغوطة، لتعويض التوقفات الطويلة، حيث تقام جولة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وأخرى في نهاية الأسبوع، حتى انتهاء الجولة الرابعة عشرة يوم 22 فبراير المقبل، بعدما توقف الدوري لمشاركة الشارقة في البطولة الخليجية، ويعود مجدداً يوم 13 مارس المقبل، بالجولة الخامسة عشرة، ويسدل الستار عن الدوري يوم 24 مارس المقبل.