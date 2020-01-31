الرياضي ومايتي إلى نهائي دولية دبي للسلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم - تصوير سالم خميس

تأهل فريقا الرياضي اللبناني حامل اللقب ومايتي سبورت الفلبيني إلى نهائي النسخة 31 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة بعد مواجهتين قويتين في الدور نصف النهائي الذي أقيم مساء الجمعة.

وجاء تأهل الفريق الفلبنيني للمرة الاولى للنهائي في هذه البطولة بعد فوزه المستحق على سلا المغربي 80-76 وكاد مايتي أن يدفع ثمن استعجاله والأخطاء المتكررة التي إرتكبها في آخر دقيقتين خاصة عندما نجح سلا بتقليص فارق النقاط إلى 4 رغم خروج محترفه التونسي رضوان سليمان في آخر 4 دقائق نتيجة لارتكابه الخطأ الخامس ليخسر الفريق واحدا من أهم أوراقه.

وفي المباراة الثانية أنقذ حامل اللقب نفسه أمام مواطنه هوبس من مطب الخروج في آخر الثواني ونجح في العودة للمباراة رغم تأخره بفارق 10 نقاط في بداية الرابع الأخير وظلت النتيجة متعادلة حتى الدقيقة الأخيرة ثم تقدم هوبس بفارق نقطة، ولكن الرياضي نجح في التقدم بنفس الفارق "91-90" في آخر 15 ثانية وحافظ على ذلك حتى نهاية المباراة.