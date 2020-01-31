صيغة جديدة لـ "أول ستارز" تكريماً لكوبي براينت

المصدر: أ ف ب

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أمس الخميس أنها ستعتمد صيغة جديدة في مباراة كل النجوم "أول ستارز" السنوية المقررة بنسختها التاسعة والستين في 16 فبراير على ملعب "يونايتد سنتر" في شيكاغو، وذلك من أجل تكريم ذكرى الأسطورة كوبي براينت الذي قضى الأحد في حادث تحطم مروحية.

وأشارت الرابطة الى أن كل ربع من مباراة هذا العام سيكون بمثابة "مباراة مصغرة" من أجل خدمة مكافحة الفقر، مع اعتماد ربع أخير من دون توقيت مع هدف الوصول الى رقم معين لكي يحسم الفوز لأحد الفريقين، فريق ليبرون جيمس أو فريق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

وسيتم تصفير النتيجة مع انتهاء كل من الأرباع الثلاثة الأولى، قبل أن يعاد العمل بالنتيجة في بداية الربع الأخير لكن من دون توقيت، على أن يكون الهدف النهائي الذي يتحقق الفوز بموجبه، أن يصل الفريق الذي أنهى الأرباع الثلاثة الأولى متقدما، الى النقطة 24 في الربع الأخير لكي يحسم المباراة، وذلك تكريما لبراينت الذي ارتدى الرقم 24 في الأعوام العشرة الأخيرة من مسيرته.

ولكي تبسط الأمر، قالت رابطة الدوري إنه إذ كان الفريق متقدما على منافسه 100-95 في نهاية الربع الثالث، فعليه أن يصل أولا الى النقطة 24 في الربع الأخير لكي يفوز بالمباراة، فيما سيكون على الفريق الآخر أن يسبق منافسه للفوز بتسجيله 29 نقطة (5 نقاط أكثر من الفريق الآخر لتعويض النقاط الخمس التي تخلف بها في نهاية الربع الثالث).

وكشفت الرابطة أن عطلة نهاية الأسبوع المخصصة لمباراة "أول ستارز"، ستشهد عدة محطات تكريمية لبراينت، أسطورة ليكرز الفائز بلقب الدوري خمس مرات، والذي لقي حتفه الأحد بصحبة ابنته جيانا البالغة 13 عاما، وسبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم في كالاباساس، مدينة لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا.