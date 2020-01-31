نهيان بن زايد: استضافة مونديال السبارتن يعزز مكانة أبوظبي وجهة للر ياضات الجديدة

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، باستضافة أبوظبي لبطولة العالم للسبارتن.

والتي تؤكد حرص والتزام أبوظبي ودورها الريادي في جذب واستقطاب أهم الفعاليات الرياضية العالمية، بما يعكس نهجها الدائم وخططها الفاعلة لاستدامة المنجزات الرياضية، ومواصلة مسيرة التنمية بالتخطيط ودراسة أفضل التجارب الدولية، لتغدو منصة عالمية للرياضات الجديدة.

وقال سموه: تمثل استضافة بطولة العالم للسبارتن للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وخارج أمريكا، مكسباً حقيقياً لأجندة الفعاليات الرياضية التي تقام في أبوظبي لعام 2020، ولمحبي الرياضة التي تحقق نقلة نوعية وانعطافة كبيرة في مسيرة تطوراتها المنسجمة مع خطط أبوظبي.

واهتمامها الكبير برفد المسيرة الرياضية بفعاليات مهمة لرياضات جديدة، تعتمد على اللياقة البدنية والقدرة على كسب التحدي، بما يتفق مع أولوياتنا في مجلس أبوظبي الرياضي، الرامية لتشجيع المجتمع على الممارسة الرياضية، والسعي لجعل الرياضة أسلوب حياة لكافة الفئات، وتقديم الصورة النموذجية لمجتمع أبوظبي.

وأكد سموه: نولي أهمية كبرى لتنظيم الحدث العالمي في منطقة الظفرة، وفي ليوا، ذات الطبيعة الصحراوية، وسط مشاركة الآلاف من مختلف دول العالم، انطلاقاً من مكانتها التاريخية ومعالمها التراثية، ومسيرتها الريادية في الحفاظ على المنجزات الوطنية.

معالم الجمال

وأضاف سموه: حريصون عبر فعاليتنا الرياضية، على إبراز معالم ومواطن الجمال بإمارة أبوظبي للعالم، وتسليط الضوء على ثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا، والتأكيد على القيم السامية للإمارات، وانفتاحها على العالم بسلام ومحبة وتسامح، في ظل الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في تحقيق التقارب وتواصل الشعوب على أرض الإمارات.

وأضاف: تفخر أبوظبي بالشراكات المهمة مع المؤسسات الرياضية العالمية، والتي تثمر في كل عام عن الكثير من المبادرات الداعمة لمسيرة التطوير والتقدم في أبوظبي، لمواكبة التطورات التي تعاصرها الدولة في الوقت الراهن.

وأوضح سموه أن مثل هذه المناسبات الرياضية المهمة، تدعم التنوع في المشهد الرياضي، لتستقبل أبوظبي كافة رياضيي العالم بجميع بطولاتها لعام 2020، وهو الأمر الذي يجدد قدرتها التنظيمية المبهرة، وخبراتها الكبيرة في إدارة كافة الفعاليات، بإشادات وأصداء عالمية واسعة.

تسلم العلم

وتم الإعلان عن استضافة أبوظبي بطولة العالم للسبارتن يومي 4 و5 ديسمبر 2020 في مدينة ليوا «تل مرعب»، تحت إشراف مباشر من مجلس أبوظبي الرياضي، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، أول من أمس، وتشمل البطولة ثلاث فئات: النخبة، الناشئين، الفرق.

شهد المؤتمر عبد الله شاهين القنصل العام للدولة في نيويورك، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وجو دي سينا المؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن، الذي قام بتسليم علم البطولة لأبوظبي رسمياً، التي ستشهد استضافة الحدث العالمي الكبير للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والذي يقام للمرة الأولى خارج أمريكا.

حضر المؤتمر نيكول ميريكل بطلة العالم في سبارتن، وسهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات، وناصر الزعابي مدير إدارة الاتصال والإعلام في مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد عارف العواني أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً لاستضافة وتنظيم كبريات الفعاليات الرياضية. وقال: نعمل على تنفيذ رؤية القيادة، من خلال الاستضافة التي تقام بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 49.