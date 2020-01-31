السويدي يتصدر «دولية الحواجز» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تصدر الفارس سالم أحمد السويدي على صهوة الفرس «كويدام جيه آر»، الشوط الافتتاحي لبطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز في نسختها العشرين لفئة الثلاث نجوم، أول من أمس.

وتقام البطولة، بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبهدف دعم ورعاية أنشطة الفروسية، وبالتعاون‬ مع اتحاد الفروسية والسباق، وبإشراف الاتحاد الدولي.

ويشارك فيها 200 فارس وفارسة من 40 دولة حول العالم، وخصص لها جوائز مالية تصل إلى 750 ألف درهم، وشهد الافتتاح وتابع الفعاليات، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وخصص الشوط لأول للخيول الصغيرة عمر 6 إلى 7 سنوات، وأقيم برعاية فندق سنتور الشارقة بارتفاع حواجز بين 125 إلى 135 سم.

وشارك في الشوط الذي أقيم بمواصفات المرحلتين 23 فارساً، وشهد تنافساً قوياً، وأقيمت فعالياته على الميدان الخارجي، وتوجت الفارسة الأردنية سارة حسين الأرموطي على صهوة الفرس «جلاديتور» بلقب الشوط الثاني، الذي أقيم على مرحلتين أيضاً، برعاية الشراع، للفرسان الشباب على حواجز بارتفاع 130 سم، وبمشاركة 13 فارساً وفارسة.

وواصلت اسطبلات الشراع رعايتها للشوط الثالث، وأقيم أمس، بميدان الصالة المغطاة، وجاء بمواصفات المرحلتين الخاصة للفرسان الأشبال على حواجز 110 سم، وتنافس فيه 15 فارساً، وحاز جائزة المركز الأول الفارس السوري ليث غريب على صهوة الفرس «كابتولا اس آر زد».