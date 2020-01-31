كأس اليد بين النصر والعين

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تحتضن الصالة الرياضية بنادي مليحة، مساء اليوم، المباراة النهائية في بطولة كأس الإمارات لرجال اليد وتجمع النصر والعين.

وكلاهما جمع 9 نقاط مع انتهاء الدور الأول للبطولة، التي تشهد مشاركة 5 فرق، ويتصدر الزعيم بفارق الأهداف، وتسبق المباراة الختامية وبنفس الملعب، لقاء مليحة المستضيف صاحب المركز الثالث مع منتخب الشباب الرابع بفارق الأهداف ولكل منهما 5 نقاط، وكان فريق بني ياس قد أنهى مشواره بالبطولة بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط ولم يتذوّق حلاوة الفوز0

ويتطلع طرف النهائي، لحمل كأس الإمارات، وتحقيق أول لقب لهما هذا الموسم. ويدرك الفريقان أهمية وصعوبة المباراة، ويخوضان المباراة بأوراق مكشوفة وبعناصر متشابهة، من اللاعبين المواطنين إلى جانب محترفي الفريقين والمقيمين على أرض الدولة.

وستكون هناك مواجهة من خارج حدود الملعب بين المدرستين الفنيتين، حيث يقود فريق العين المدرب التونسي محمد علي، بينما يقود فريق النصر المدرب المواطن سعيد محمد.