12 ميدالية للإمارات في «عربية التايكواندو»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

أسدل الستار أول من أمس، على منافسات البطولة العربية للتايكواندو، التي استضافتها إمارة الفجيرة، وجمع منتخبنا الوطني 12 ميدالية منها ذهبيتان و4 فضيات و6 برونزيات.

وكان مسك الختام حصول اللاعبة بدرية محمد على الميدالية الذهبية لوزن تحت 46 كغم لفئة الشابات، على حساب زميلتها في المنتخب عائشة أحمد التي نالت الفضية، وبنتيجة 7/‏9 بالمباراة النهائية.

وقام العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو، بتتويج بطلتنا بدرية.

وتعتبر الذهبية الثانية للإمارات في البطولة العربية، بعد أن تمكن لاعبنا ياسر سمير من نيل ذهبية وزن تحت 48 كغم لفئة الشباب، كما حصل لاعبونا على 4 ميداليات برونزية أخرى عبر كل من نرجس محمد وشما حسن وفاطمة عيسى وسعاد راشد.

وعلى جانب آخر، تنطلق اليوم في إمارة الفجيرة، النسخة الثامنة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، والمصنفة من عيار النجمتين، بمشاركة ألفي رياضي من 43 دولة، وتستمر حتى الأحد المقبل.