جواهر القاسمي: المرأة الرياضية العربية حققت منجزات نوعية تدعو للفخر

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن المرأة الرياضية العربية حققت منجزات نوعية تدعو للفخر،.

واستطاعت بمثابرتها وإيمانها بقدراتها ودعم مجتمعاتها أن تغيّر الصورة النمطية التي وضعت المرأة العربية في إطار وظيفي ضيق يحد من تطور إمكانياتها ومواهبها، وأثبتت من خلال احترافها للرياضة أنها شريك فاعل في العمل والإنتاج، وفي تحقيق المنجزات والمكتسبات الفنية والثقافية والرياضية.

وأشارت سموها إلى أن احتضان الشارقة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات يأتي في سياق التزام الإمارة بدعم كافة مسارات التنمية الاجتماعية.

وفي مقدمتها دعم المرأة وتمكينها من ممارسة جميع حقوقها التقليدية وغير التقليدية كالرياضة والفنون والإبداع بمختلف أنواعه داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دول الوطن العربي، موضحةً أن المجتمعات العربية تتسم بوحدة الثقافات والعادات والطموح المشترك.

شراكة

وجاءت تصريحات سموها خلال زيارة تشجيعية للاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة المشاركات في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2020، في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة التي تنظم دورتها الخامسة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل.

حيث التقت سموها اللاعبات وبحثت معهن استعدادهن للمنافسات، واستمعت لشرح حول آليات التدريب والتجهيز التي خضعت لها اللاعبات والفرق قبل الدورة. وفي حديثها مع اللاعبات قالت سموها:

«كل واحدة منكن بوقفتها هنا واستعدادها للمشاركة في هذا الحدث الرياضي تقدم للعالم حكايتين مترابطتين، حكاية عامة تعكس روح الأمة وثقافتها وتاريخها، وتترجم قيمها وأخلاقها وتنقل للعالم المشهد الاجتماعي الحضاري الذي تشكّلَ بفعل التعاون والشراكة بين الأفراد والمؤسسات.

وحكاية خاصة عن المرأة التي تحملت وثابرت وتخطت كل الصعاب ونظمت وقتها ولم تستسلم لمغريات أنماط الحياة التقليدية لتصنع لذاتها اسماً ومكانة وتترك بصماتها على صفحات منجزات أمتها».