القرقاوي: تكاملت عناصر النجاح لـ«دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، أن عوامل النجاح تكاملت في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقامة حالياً في صالة نادي شباب الأهلي بدبي.

جاء ذلك على هامش الحفل الذي أقامه القرقاوي، أول من أمس، في مزرعته بالخوانيج، احتفالاً بمناسبة النسخة 31 للبطولة الدولية، وتكريماً للوفود المشاركة وضيوف البطولة، بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة وعدد من الشخصيات الرياضية.

وعوض سامي المنسق العام للبطولة رئيس شركة «سما للفعاليات» وعدد من الإعلاميين من داخل وخارج الدولة، وعبر القرقاوي في كلمته عن تقدير الإمارات للوفود المشاركة في البطولة.

مؤكداً على أن دولية دبي للسلة، تمثل واحدة من أعرق البطولات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن البطولة اكتسبت أهميتها من الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للرياضة عموماً.

والرعاية الكريمة للبطولة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأضاف القرقاوي: نسخة هذا العام، ناجحة بكل المقاييس، ابتداءً من التنظيم الذي تشرف عليه شركة «سما للفعاليات» مروراً بنوعية الفرق المشاركة ومستواها الفني الرفيع وانتهاءً بالحضور الجماهيري المتميز، وقال إن اللجنة المنظمة للبطولة حريصة دائماً على مقابلة هذا النجاح بمزيد من الجهد في جميع النواحي التنظيمية والإدارية.

وقام القرقاوي بتكريم رؤساء الوفود المشاركة وعدد من الرعاة في البطولة.