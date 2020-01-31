محمد الشرقي يستقبل «رئيس الاتحاد العالمي» ومنتخب الإمارات للتايكواندو

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، أمس، رئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو، الدكتور تشونج وون شوي، الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، برئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو.

مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد في تطوير رياضة التايكواندو في الإمارات. واستمع سموه من الدكتور تشونج وون شوي، لشرح مفصل عن أبرز المستجدات في عالم لعبة التايكواندو على الساحة الدولية.

وشكر رئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو، الدكتور تشونج وون شوي.. سمو ولي عهد الفجيرة، على دعمه ورعايته للعبة التايكواندو، مشيداً بالبنية التحتية الرياضية لإمارة الفجيرة، واستعداداتها الدائمة في استقبال أبرز البطولات في لعبة التايكواندو.

كما استقبل سمو ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، أمس، منتخب الإمارات للتايكوندو، برئاسة العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، بمناسبة حصول فريق الإمارات على ميداليتين ذهبيتين، وأربع ميداليات فضية، وخمس ميداليات برونزية، وذلك خلال مشاركتهم في البطولة العربية للتايكواندو.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة، منتخب الإمارات، بالنتائج المشرفة التي حصل عليها في البطولة العربية للتايكواندو، التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، تحت إشراف اتحاد الإمارات للتايكواندو في مجمع زايد الرياضي.

متابعة

وأكد سموه أهمية متابعة مسيرة النجاح في لعبة التايكوندو، ومتابعة تحقيق الإنجازات لدولة الإمارات في مختلف البطولات العربية الدولية المقبلة.

وتقدم رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة، على رعايته الكريمة للبطولة، وحرص سموه على تقديم كامل الدعم لإنجاحها..

مشيراً إلى أن هذه الرعاية تعكس التطور الذي وصلت إليه دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة الفجيرة خاصة في استقبال كبرى البطولات العالمية في لعبة التايكواندو. حضر الاستقبالات سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.