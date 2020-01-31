كورنيش أبوظبي يستقبل «التزلج على الماء»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تنطلق اليوم، الجولة الثانية من بطولة للتزلج على الماء، وبتنظيم من النادي البحري، وبمشاركة قد تصل إلى أكثر من خمسة عشر متسابقاً، من خلال الفئات الثلاث للمسابقة.

وشهدت البطولة العالمية التي أقيمت قبل شهرين في إمارة أبوظبي، تألقاً كبيراً لأبطالنا الشبان، خاصة خالد سباع وأحمد سالم الرميثي وعمير بن ثاني، حيث كانت التجربة بالنسبة لهم قوية ومفيدة، بالمشاركة مع أكثر من ثمانين متسابقاً، ومن مختلف الجنسيات، وجاءت كي تكون امتداداً قوياً للبطولة التي يقدمونها الآن.

وكان التسجيل قد افتتح بداية الأسبوع في مقر النادي، من ناحيته، أكد سالم الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي البحري، على أن منطقة نهاية كورنيش أبوظبي اليوم، ستكون مكاناً مميزاً للمنافسة والتحدي بين المشاركين، للظفر بألقاب البطولة في ثاني الجولات، وشدد على أن الشباب سيجد فرصة كي يبدع ويقدم أفضل ما لديه على المياه في المنافسة.

وقال: وصلت خبرة المتسابقين لدينا إلى القدرة على التحكم بالتزلج على الماء، واحتساب النقاط في نفس الوقت، للتعرف إلى المراكز التي وصلوا إليها.