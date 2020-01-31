دولية الإمارات لمحترفي الجوجيتسو تنطلق اليوم

المصدر: العين - البيان الرياضي

تنطلق اليوم بطولة الإمارات الدولية لمحترفي الجوجيتسو أحدث إضافات موسم الجوجيتسو للعام الجاري، والتي تقام منافساتها في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات في مدينة العين.

وتحظى البطولة بأهمية استثنائية من قبل لاعبي الجوجيتسو محلياً وعالمياً، سيما أنها تعد البطولة الدولية الأخيرة في الموسم الرياضي الحالي في الدولة التي تتيح للاعبين رفع نقاط تصنيفهم العام بحسب التصنيف المعتمد لدى الاتحاد، قبل الوصول إلى بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستنطلق في أبريل المقبل.

وتستقطب البطولة أبرز نجوم اللعبة المحليين والدوليين من مختلف الجنسيات للمشاركة فيها ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة بمختلف ألوان الأحزمة باستثناء الحزام الأبيض. وستبدأ المنافسات عند الساعة الثانية ظهراً على أن تسبقها مرحلة الوزن عند 11 صباحاً.

تصنيف

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تمثل البطولة بارقة أمل للاعبين والأندية والأكاديميات باعتبارها آخر بطولة دولية ضمن الموسم الرياضي تتيح لهم الحصول على نقاط التصنيف المعتمدة لدى الاتحاد، وهو ما سيعزز من المنافسة على أكثر من صعيد كعدد اللاعبين المشاركين واحتدام المنافسات التي ستشتعل على أبسطة البطولة».

وأعرب البطران عن سعادته بارتباط هذه البطولة بإطلاق الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات التي تعكس مكانتها كمركز للإبداع والابتكار والأعمال، ومستقبلها المشرق للخمسين عاماً المقبلة. كما عبر عن فخره بالجهود التي يبذلها فريق العمل في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، لتنظيم البطولات الدولية التي ترسخ مكانة دولة الإمارات على خارطة الجوجيتسو العالمية.