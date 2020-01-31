325 شوطاً في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

ينطلق مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة في ميدان المرموم الأحد المقبل ويستمر لغاية 12 من فبراير المقبل.

ويشهد إقامة 325 شوطاً مخصصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل، وتم رصد جوائز مالية للحدث تتجاوز قيمتها الإجمالية 120 مليون درهم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في نادي دبي لسباقات الهجن أمس، وتحدث فيه علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي للنادي، وعبدالله أحمد فرج الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي بحضور مختلف وسائل الإعلام.

وأكد علي سعيد بن سرود أن ميدان المرموم جاهز للحدث الغالي الذي يتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الثانية عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية عهد دبي، ويضمن 325 شوطاً وهو الأعلى في عدد الأشواط على مستوى المهرجانات.

وأضاف: في كل عام يتحفنا سموه بمبادراته المتفردة في كل المجالات، ومكرماته على أهل الهجن لا تتوقف، لذا تجدنا عاجزين عن شكره، ولن تساعدنا الكلمات أن نوفيه حقه.

وأضاف ابن سرود أن النسخة الحالية خصصت فيها الرموز لهجن أبناء القبائل، وشهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة للجنة الاتحادية المشتركة لإدارة سباقات هجن أصحاب السمو الشيوخ .

والتي تتكون بين نادي دبي لسباقات الهجن واتحاد الإمارات، مشيراً إلى أن التوجيهات صدرت بأن يكون التنافس بين المؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال أشواط السيارات والأشواط النقدية.

وأفاد المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن أن قيمة الجوائز الإجمالية للمهرجان تتجاوز 120 مليون درهم بواقع 60 مليوناً جوائز نقدية، إضافة إلى 183 سيارة يتم التنافس عليها من خلال المهرجان تتجاوز قيمتها 60 مليون درهم، مثمناً دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لرياضة الأصايل.

حيث تضاعفت قيمة جوائز الرموز لهجن أبناء القبائل 5 مرات بالمقارنة مع السنة الماضية، أبرزها منافسات الرموز لسن الحول والزمول وسينال صاحب المركز الأول على سيف سمو ولي عهد دبي و3 ملايين درهم وبقيمة مالية إجمالية للفائزين حتى المركز الخامس مقدارها 4 ملايين و800 ألف درهم فضلاً عن الأشواط الثلاثة الأخرى.

وأوضح ابن سرود أن المهرجان سيشهد إقامة مزاد الطف والذي يستقطب الملاك من أجل اقتناء السلالات الفاخرة التي ستطرح من خلاله، موضحاً أنه تم تمديد عملية تسجيل المطايا لغاية ظهر أمس.

القرية التراثية

من جانبه، كشف عبدالله أحمد فرج الفلاسي عن موعد انطلاق قرية المرموم التراثية اعتباراً من الاثنين المقبل بالشراكة مع عدد من الجهات وستضم مفاجآت لزوار القرية التراثية. وقال الفلاسي إنهم قاموا بتوفير حافلات لنقل السائحين والزوار من دبي مول ومترو دبي مول وبعض المواقع السياحية الأخرى إلى ميدان المرموم ومتابعة أشواط السباقات.

وذكر عبدالله أحمد فرج عن طرح مسابقة «صور واربح» للتصوير الفوتوغرافي على موقع «انستغرام» تحت هاشتاج «dubaicamelfestival#»، وأوضح أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى الحاصلين على أكبر عدد من إشارات «الإعجاب» سيحصلون على جوائز من نادي دبي لسباقات الهجن بقيمة 10 آلاف درهم للأول وخمسة آلاف للثاني وثلاثة آلاف درهم لصاحب المركز الثالث.