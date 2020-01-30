أحمد بن سعيد يستقبل رئيس نادي بيروت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، اليوم نديم حكيم، رئيس نادي بيروت لكرة السلة الذي قدم إلى سموه كأس البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة السلة للسيدات، تقديراً للشراكة التي تربط طيران الامارات بالنادي اللبناني.

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وترعى طيران الإمارات نادي بيروت كجزء من التزامها طويل الأجل بدعم كرة السلة في المنطقة وتعزيز تواصلها مع عشاق هذه الرياضة.

وتوّج فريق بيروت بطلاً للأندية العربية للسيدات نهاية العام الماضي في مدينة مكناس المغربية، بفوزه في المباراة النهائية على الأمل الرياضي التونسي بفارق 12 نقطة وبنتيجة (66-54)، وإستحق الفريق اللبناني اللقب العربي بجدارة بعدما أنهى مسيرته الرائعة في البطولة دون أية خسارة، محققاً 4 إنتصارات من 4 مباريات في الدور التمهيدي، ثم 3 متتالية في الأدوار النهائية.