منتخب السلة يودع دولية دبي

المصدر: دبي-ياسر قاسم- تصوير سالم خميس

ودع منتخبنا الوطني لكرة السلة بطولة دبي الدولية في نسختها الـ 31 من الدور ربع النهائي اثر خسارته أمام سلا المغربي بفارق خمسة نقاط وبنتيجة "85-80".

وبدأت انتصارات الدور ربع النهائي بفوز هوبس اللبناني على بطل نسخة 2017 النجم الرادسي التونسي "82-78".

ودفع المنتخب الوطني ثم غيابات بعض اللاعبين للإصابات مثل طلال سالم، ولاعب الارتكاز جاسم محمد وضرب سلا المغربي موعداً في نصف النهائي مع الفائز من لقاء الوثبة السوري مع مايتي سبورت الفلبيني، على أن يحمل ثاني لقاءات المربع الذهبي عنوان المواجهة اللبنانية الخالصة، بين هوبس مع الفائز من لقاء مواطنيه الرياضي وبيروت.