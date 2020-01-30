«عالمية أبوظبي» تحدّد أدوار الشركاء

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في النسخة 12 المرتقبة، اجتماعها الأول أمس مع الشركاء الممثلين داخل اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وذلك في مقر الاتحاد، وترأس الاجتماع عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وممثلون من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وشرطة أبوظبي، والمجلس الوطني للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أبوظبي للإعلام، ودائرة الثقافة والسياحة.

وتناول الاجتماع وضع الخطوط العريضة للاستعداد لاستضافة النسخة 12 للبطولة والتي ستجرى، من 11 إلى 18 أبريل المقبل، وتم خلاله تحديد أطر التعاون بين مختلف الجهات الممثلة داخل اللجنة المنظمة العليا للبطولة، من أجل توفير وسائل الدعم لإنجاح الحدث والخروج بأعلى معايير الجودة في التنظيم، وبما يتماشى مع موقع أبوظبي كموطن للجوجيتسو العالمي.

من جانبه قال محمد سالم الظاهري إن التحضيرات للبطولة الأولى من نوعها في رياضة النبلاء تسير بشكل جيد، ووفق البرنامج الموضوع، وقد تناقشنا مع ممثلي بعض المؤسسات الحكومية في أبوظبي توزيع الأدوار وتوحيد الجهود، من أجل إخراج الحدث العالمي بأبهى صورة.

أسبوع أبوظبي

وأضاف: البطولة ستتحول إلى كرنفال يضم جميع فئات المجتمع، تحت مسمى أسبوع أبوظبي للجوجيتسو، على صالة مبادلة آرينا، بمدينة زايد الرياضية.

وأوضح أن اليوم الأول للبطولة 11 أبريل سيخصص لـ«مهرجان الجوجيتسو»، ويومي 12 و13 للناشئين، و14 للأساتذة، وأيام 15 و16 و17 للمحترفين، على أن يكون يوم 18 الختامي، مخصصاً لحفل توزيع الجوائز، ويسمى «جائزة أبوظبي الكبرى»، ومشيراً إلى أن دائرة السياحة بأبوظبي ستقدم برنامجاً خاصاً، خلال أسبوع أبوظبي للجوجيتسو، تقدم فيه تراث الإمارات.