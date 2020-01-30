رماة فزاع يحتكرون صدارة بطولة الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعد بطولة الإمارات التي نظمها اتحاد الإمارات للرماية خطوة على طريق تنفيذ استراتيجيته الطموحة التي تتضمن خططاً وبرامج تصب في خانة مصلحة منتخباتنا الوطنية للعودة بإنجازاتنا على الواجهة القارية والعالمية.

وجاءت المنافسات التي شهدتها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف قوية، وشارك فيها رماة أربعة فرق هي جبل علي وند الشبا «فريق فزاع» والعين والظفرة، وأسفرت بطولة الإسكيت عن فوز سيف فطيس المنصوري بالمركز الأول والميدالية الذهبية وكأس تذكارية وجائزة مالية، وجاء في المركز الثاني الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم ونال الميدالية الفضية وكأس المركز الثاني وجائزة مالية، واحتل محمد حسن المركز الثالث وكأس تذكارية وجائزة مالية، بينما جاء عبيد الخاطري «نادي العين» في المركز الرابع، ثم سعيد الظريف خامساً، ثم خالد الظريف سادساً.

وفي بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» احتكر رماة فريق فزاع للرماية المراكز الستة الأولى، حيث توّج ظاهر العرياني بطلاً ونال الميدالية الذهبية وكأس المركز الأول وجائزة مالية، وتلاه في المركز الثاني مشعل البناي ونال الميدالية الفضية وكأس تذكارية وجائزة مالية، ثم خالد سعيد الكعبي في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية وكأس تذكارية وجائزة مالية، وجاء حمد بن مجرن رابعاً، ثم عبد الله بوهليبة خامساً، ثم وليد العرياني سادساً.

وتعد نتائج مجموعة الناشئين في رماية «التراب» طيبة كبداية تبشر بمستقبل مشرق إذا ما وجدوا الاهتمام الكافي وهم أربعة، ونأمل أن يكون هناك صف ثانٍ للإسكيت ولا يقتصر الاهتمام على مجموعة بعينها.

وعقب النهائيات قام الشيخ أحمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حشر بن خليفة آل مكتوم، وعبدالله سالم بن يعقوب الزعابي الأمين العام للاتحاد، ومبارك العرياني مدير الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف بتتويج الفائزين.