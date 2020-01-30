70 فعالية رياضية في دبي خلال فبراير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحفل الأجندة الرياضية لإمارة دبي بعدد كبير من الفعاليات الرياضية المتنوعة تستهدف كافة شرائح المجتمع من 200 جنسية، ويحظى شهر فبراير 2020 بتنظيم أكثر من 70 فعالية رياضية متنوعة منها 20 بطولة دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق إمارة دبي.

وتبدأ الفعاليات الرياضية من أول يوم في الشهر حيث تقام بعد غدٍ خمس فعاليات رياضية وهي بطولة أكاديميات الكريكت تحت 13 سنة بكلية التكنولوجيا التطبيقية، وسباق دبي للزوارق الشراعية الحديثة بشاطئ نسناس بالجميرا، وسباق سيجنا بارك رن للجري المجتمعي بكايت بيتش، والألعاب المدرسية العالمية تحت 11 سنة بمدينة دبي الرياضية ومجمع حمدان الرياضي، ومسيرة الدراجات النارية النسائية العالمية من سيتي ووك وصولاً إلى حتا وختاماً بالمرموم.

وتقام مسيرة حتا للمشي الثلاثاء المقبل على مسافة 3 كيلومترات ويشارك فيها الآلاف من سكان منطقة حتا ومختلف إمارات الدولة، وتقام بطولة كأس المدرسة الفرنسية لكرة القدم، كما يقام الدوري الشتوي لرمي السهام بمركز دبي التجاري العالمي، وبطولة أيرون كيدز وأيرون جيرل للفتيات والأطفال الخميس المقبل بشارع جميرا بشاطئ أم سقيم.

ويشهد الجمعة 7 فبراير تنظيم العديد من الفعاليات الدولية الكبرى من أبرزها بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان 70.3 دبي) التي يشارك فيها آلاف الرياضيين من مختلف دول العالم وتقام بشارع جميرا، وتنطلق بطولة هيرو للدراجات الجبلية التي تستضيفها منطقة حتا، وتقام بطولة زيوريخ للكريكت، وسباق طريق دبي الصحراوي بملاعب ذا سيفنز، وبطولة بروبيلوم إم إم ايه للفنون القتالية المختلطة بفندق سيزرز بالاس، وسباق الطريق للجري بميدان، وبطولة فالانتاين للكرة الطائرة بنادي شباب الأهلي الممزر، كما يشهد الجمعة انطلاق فعاليات بطولة سي سي ايه للريشة الطائرة 2020 بصالة فونيكس الرياضية، وبطولة كأس الإمارات للسباحة مسافات طويلة بمجمع حمدان الرياضي، وبطولة أساتذة السباحة الدولية الثالثة بنادي النصر الرياضي، وختام بطولة الكأس الفضي للبولو بنادي الحبتور للبولو.

فيما تقام يوم السبت 8 فبراير 6 فعاليات رياضية وهي سباق اتصالات للجري المجتمعي بدبي باركز أند ريزورتس، وبطولة دبي ستار لينك للدراجات الهوائية بمضمار القدرة للدراجات الهوائية بالمرموم، وبطولة دو لكرة القدم بملاعب ذا سيفنز، وبطولة أكاديميات الكريكت تحت 13 سنة بكلية التكنولوجيا التطبيقية بمدينة دبي الأكاديمية، الجولة التجريبية لبطولة تحدي الصحراء بشاطئ نسناس، وتنطلق بطولة إعمار للبولو بنادي دبي للبولو والفروسية.

وتقام بطولة تحدي الصحراء (ديزرت وورير) يوم 14 فبراير، وتنطلق بطولة كأس الأساتذة للبولو بنادي الحبتور للبولو يوم 10 فبراير، وفعالية اليوغا الصحراوية بالمرموم، وسباق الجري التتابعي بلومبيرغ سكوير بمركز دبي المالي العالمي، معرض مدينة دبي المستدامة للخيول وبطولة القفز بالخيول بمدينة دبي المستدامة، بطولة الشرق الأوسط للسباحة للشباب بمجمع حمدان الرياضي، بطولة الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه بنادي الوصل، بطولة برايم ستار للريشة الطائرة بنادي النصر، مسيرة دبي من أجل التعليم بحديقة الخور، سباق إم 1 للجري العامودي بفندق ميديا وان، دورة ليونس لكرة القدم بمدرسة جيمس الثقافية، سلسلة جي إل إل للترايثلون بفندق ومنتجع جبل علي.

وتنطلق بطولة سوق دبي الحرة للتنس يوم 17 فبراير باستاد سوق دبي الحرة للتنس، كما ينطلق طواف دبي النسائي الدولي في ذات اليوم من دبي فستيفال سيتي، ويقام مؤتمر تقنيات الرياضة العربية بفندق لي مريديان، ومهرجان غيرل غيمر للرياضات الإلكترونية بميدان، سلسلة هاميلتون للسباحة بمجمع حمدان الرياضي، السباقات الوطنية للسيارات السريعة بدبي أوتودروم، كأس الهواة للبولو بنادي دبي للبولو والفروسية، بطولة سبورتكس للسباحة الفنية بمجمع حمدان الرياضي، مسيرة المشي للوقاية من التهاب المفاصل بحديقة خور دبي، وإكس يوغا دبي بكايت بيتش.

وينطلق طواف الإمارات العالمي يوم 23 فبراير، ودورة الألعاب الرياضية للشركات بالمدرسة السويسرية العلمية الدولية بالجداف، ومؤتمر دبي الدولي للتنس 2020 بفندق غايا جراند، ودورة الألعاب العالمية تحت 13 سنة بمجمع حمدان، ودبي أوتو إكسبو بمدينة دبي الرياضية، وبطولة سوبر 6 للمس بنادي الحبتور للبولو، وتحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات بمضمار القدرة، سباق قناة دبي المائية للجري، بطولة الجري للعمال بالمحيصنة، بطولة ماتريكس للملاكمة بنادي النصر الرياضي، دوري السباحة بمجمع حمدان الرياضي، ومعرض المرأة للرياضة والصحة، ودوري جي كي الشتوي لكرة السلة بمدرسة جميرا، وبطولة فانجام لكرة السلة في ملاعب مركز الغرير.