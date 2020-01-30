«الأبيض»إلى ربع نهائي دولية دبي للسلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للدور ربع النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة بفوزه على الاتحاد السوري 16 نقطة «82-66»

كما شهدت جولة الختام مواصلة الوثبة السوري سلسلة مفاجأته في ظهوره الأول تاريخياً في البطولة، عقب نجاحه في بلوع الدور الربع نهائي بفوزه على بطل نسخة 2018 سلا المغربي «75-72»، قبل أن يسجل هوبس اللبناني النتيجة الأعرض في البطولة، ضامناً من خلاله مقعدٍ له في الربع نهائي بفوزه على فريق الجامعة الأميركية في دبي «108-81».

ووفقا لنتائج الجولة، تقام 4 مباريات لحساب الدور الربع نهائي اليوم ابتداء من لقاء الرادسي التونسي أمام هوبس اللبناني في الثالثة ظهراً ثم في الخامسة مساء لقاء المنتخب الوطني أمام سلا المغربي، ويدخل الرياضي اللبناني في السابعة مساءً في مواجهة مواطنه بيروت اللبناني، ويسدل الستار في التاسعة مساءً بلقاء مايتي سبورت أمام الوثبة السوري.

تدخل بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 31، مرحلة خروج الخاسر، اعتباراً من اليوم، الذي يشهد 4 مواجهات في الدور ربع النهائي، بعد المتأهلين الثمانية من المجموعتين، وقد ظلت الأمور معقدة حتى اليوم قبل الأخير لدوري المجموعات، وتأجل التعرف إلى جميع المتأهلين للجولة الأخيرة، وأصبح فريق الجامعة الأميركية بدبي، هو الوحيد الذي تأكد خروجه مبكراً من البطولة، وتستمر مرحلة خروج الخاسر حتى اليوم الختامي للبطولة السبت المقبل، وتقام غداً مباراتا الدور نصف النهائي.

فوز مايتي والوثبة

وعلى صعيد نتائج اليوم السادس للبطولة، لم يجد مايتي الفلبيني أي صعوبة بالفوز على بيروت اللبناني 91-77، محققاً العلامة كاملة 4 من 4، مواصلاً صدارته للمجموعة الثانية، تقدم مايتي في الفترتين الثانية 13/‏‏15، والثالثة 17/‏‏33، بينما تفوق بيروت في الفترة الأولى 21 /‏‏ 24، والأخيرة 22/‏‏23، أعلى سكور كان من نصيب محترف بيروت جيروم 30 نقطة، وينتظر مايتي، صاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى، وهذا الأمر يتحدد بعد لقاء منتخب الإمارات والاتحاد الحلبي في ختام الدور التمهيدي.

وخسر الرياضي حامل اللقب أمام الوثبة السوري بنتيجة 67-88، في ختام مشواره بالدور التمهيدي، ورغم الخسارة، فقد احتفظ الفريق اللبناني بصدارة المجموعة الأولى، في الوقت الذي تجددت آمال الفريق الحمصي بالتأهل إلى ربع النهائي، في حال فوزه على سلا المغربي.