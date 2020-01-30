«القوى» يشكر استجابة «الشارقة» لعدائي المنتخب

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

توجه صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، بالشكر إلى مجلس إدارة شركة الشارقة للألعاب الرياضية، بعد موافقتها على تدريب عدائي منتخبنا الوطني الأول، مع فاسكو مدرب الشارقة للسرعات، استعداداً للبطولة الخليجية المقررة خلال أبريل المقبل، وأشاد صالح بموقف إدارة الشارقة الوطني، بسرعة الاستجابة لمطلب اتحاد ألعاب القوى، موضحاً أن الاتحاد ليس لديه حالياً مدرب لسباقات السرعة لألعاب القوى، والبطولة الخليجية على الأبواب، لذا طلب بخطاب رسمي من نادي الشارقة، السماح للاعبي منتخبنا بالتدريب مع مدرب السرعات بالنادي، وأضاف أن الاتحاد تلقى بالفعل موافقة بخطاب رسمي من نادي الشارقة، بالموافقة على الطلب، والاتفاق على أن تكون التدريبات في مضمار نادي الشارقة ومضمار نادي ضباط شرطة دبي، وأكد أن موقف الأندية الداعم لاتحاد ألعاب القوى، يستحق الإشادة من الجميع.