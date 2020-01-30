الشعفار يشارك في اجتماع «دولي الدراجات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

وصل أمس إلى مدينة زيوريخ السويسرية، أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، للمشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدراجات، الذي يعقد اليوم، ويتضمن جدول أعماله بحث العديد من الأمور التي تهم مسيرة اللعبة وتطورها، بالإضافة إلى مناقشة واعتماد المقترحات والأنشطة المقدمة من الاتحادات القارية، وسيعرض أسامة الشعفار برنامج الأنشطة التي سينظمها الاتحاد الآسيوي في الفترة المقبلة، ومنها تنظيم دورة تدريبية في المضمار للشباب والإناث تقام في الهند ومعسكر إعداد لسباقات الطريق في البحرين ودورة للمدربين المستوى الأول والثاني في الهند ودورة حكام الدراجة الجبلية في ميانمار.