بواتيستا يسعى لاستعادة أمجاده في دولية دبي للتنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستعد الإسباني روبيرتو بواتيستا آغوت لبدء حملة استعادة لقب دولية سوق دبي الحرة للتنس التي يستضيفها استاد السوق الحرة خلال الفترة من 17-29 فبراير المقبل، ويبدو بواتيستا واثقاً من استعادة اللقب الذي تُوج به في عام 2018، عندما كان في الثالثة والعشرين من العمر، وكان أقل لاعب تصنيفاً يفوز بلقب دبي منذ نجاح الفرنسي فابريس سانتورو في إحراز اللقب في عام 2002، وهو في التصنيف 26 عالمياً، ومنذ ذلك الحين شق بواتيستا طريقه بقوة إلى قائمة المصنفين العشرة الأوائل في العالم، وحقق الموسم الماضي العديد من الإنجازات، كان أبرزها بلوغه ربع نهائي أول بطولة غراند سلام في أستراليا قبل أن يتغلب عليه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، كذلك صعد للمرة الأولى إلى نصف نهائي دورة ويمبلدون، حيث تولى الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، مهمة إقصائه، ليُتوج الأخير باللقب لاحقاً، غير أن بواتيستا تمكن من هزيمة ديوكوفيتش مطلع الموسم الماضي في طريقه إلى إحراز لقبه التاسع في الدوحة، وتغلب على الصربي مجدداً ليصل إلى ربع نهائي الماسترز 1000 في ميامي، كذلك وصل إلى ربع نهائي الماسترز 1000 في بطولتي مونتريال وسينسيناتي، وتوّج موسمه الحافل بقيادة فريق إسبانيا إلى نهائي كأس ديفز في نوفمبر الماضي، وكان أداؤه رائعاً في مدريد.