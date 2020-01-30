«الجودو» يعتمد قائمة المنتخب إلى فرنسا

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بعثة منتخبنا الوطني للجودو المشاركة في بطولتي غراند سلام باريس للجودو الكبرى، والتي تقام يومي 8، 9 فبراير المقبل، والتي تعقبها بطولة دوسلدروف الألمانية، ويرأس البعثة ناصر التميمي أمين السر العام وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، والذي سيحضر اجتماعات الاتحاد الدولي للجودو في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش بطولة غراند سلام، وتم ترشيح اللاعبين فيكور وإيفان للمشاركة فيها، وقال بن ثعلوب إن المشاركة في بطولتي فرنسا وألمانيا تمثل فرصة للمزيد من الإعداد للاعبين، بعد أن تأهلا برصيد النقاط لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، والتي تشكل طموحاً للاتحاد، الذي ظل يسجل حضوراً في الدورات الماضية وكان آخرها فوز اللاعب الدولي سيرجيو توما بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016، وقال بن ثعلوب إن الجهاز الفني للمنتخب الأول يتابع باهتمام برنامج الإعداد بما يتناسب والمشاركة في بطولة غراند سلام باريس، التي تشهد مشاركة 122 دولة من بينها 11 دولة عربية.