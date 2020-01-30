نواعم الملاعب.. فرح المري فارسة الدراجات الهوائية

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

فرح المري نموذج للرياضية الإماراتية الشاملة، حيث تجمع بين ممارسة أكثر من رياضة، في آنٍ واحد، فهي فارسة لا يشق لها غبار، شاركت في سباقات القدرة باحترافية، ضمن فريق إسطبلات العاصفة لسباقات القدرة، فضلاً عن كونها بطلة لامعة في سباقات الدراجات الهوائية، التي توّجت بأكثر من لقب فيها، وحققت سرعة قياسية في آخر سباق شاركت فيه رغم تعرّضها لحادث تصادم مؤلم في الكيلومترات الأخيرة منها، وكشفت المري أن تواجد ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لها وزميلتها عنان العامري بعد «حادثة التصادم» هو سر سرعتها القياسية في الأمتار الأخيرة لسباق السيدات، ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية التي أقيمت مؤخراً، ونظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -المشتريات والتمويل.

تصادم

وعن كيفية تحول التصادم إلى محفز للفوز تكشف المري السر وتقول: «حقيقة تفاجأت في الكيلومترات الأخيرة من السباق بتصادم مفاجئ مع زميلتي عنان العامري وخسرت أكثر من دقيقة من جراء ذلك التصادم، لكن كانت المفاجأة الكبرى والحافز الكبير تواجد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مكان الحادث ولحظة وقوعه وأشرف سموه شخصياً على الإسعافات الأولية لنا، فضلاً عن متابعته لنا بصورة مباشرة طوال خط السباق وصولاً للنهائية».

جاهزية

وحول كيفية وصولها لهذا المستوى من الجاهزية والاحترافية رغم أنها مازالت هاوية لا تنتمي لأي نادٍ وبعيدة عن منتخب سيدات الإمارات للدراجات الهوائية تقول المري: «أعتبر نفسي محظوظة بأن يكون خالي الخبير عبد الله سويدان هو المشرف على المحتوى التدريبي الخاص بي على مدى عام وثلاثة أشهر، حيث أتدرب بمعدل 12 ساعة أسبوعياً في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية، فضلاً عن الرعاية اللوجستية التي توفرها لي محلات تريك دبي للدراجات الهوائية بقيادة فيصل المري، والتي رفعت من مستواي في وقت وجيز».