منتخب السلة يتأهل بجدارة في دولية دبي للسلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم- تصوير سالم خميس

تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للدور ربع النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة بفوزه على الاتحاد السوري 16 نقطة "82-66"

كما شهدت جولة الختام مواصلة الوثبة السوري سلسلة مفاجأته في ظهوره الأول تاريخياً في البطولة، عقب نجاحه في بلوع الدور الربع نهائي بفوزه على بطل نسخة 2018 سلا المغربي "75-72"، قبل أن يسجل هوبس اللبناني النتيجة الأعرض في البطولة، ضامناً من خلاله مقعدٍ له في الربع نهائي بفوزه على فريق الجامعة الأميركية في دبي "108-81".

ووفقا لنتائج الجولة، تقام 4 مباريات لحساب الدور الربع نهائي اليوم ابتداء من لقاء الرادسي التونسي أمام هوبس اللبناني في الثالثة ظهراً ثم في الخامسة مساء لقاء المنتخب الوطني أمام سلا المغربي، ويدخل الرياضي اللبناني في السابعة مساءً في مواجهة مواطنه بيروت اللبناني، ويسدل الستار في التاسعة مساءً بلقاء مايتي سبورت أمام الوثبة السوري.