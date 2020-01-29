محمد بن زايد ينعى أسطورة السلة كوبي براينت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أسطورة كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت، عبر تدوينة على حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال: «أحزننا رحيل أسطورة كرة السلة الأمريكية «كوبي براينت» مع ابنته في حادث أليم.. فقدنا رجل المبادرات الإنسانية والاجتماعية وملهم الأجيال الصاعدة.. خالص العزاء إلى أسرته والشعب الأمريكي الصديق بوفاة نجم مبدع أمتع لسنوات عشاق اللعبة وجمهورها بأدائه وموهبته المتميزة».

وكان كوبي براينت توفي وابنته في حادث تحطم طائرة مروحية في مدينة كلاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.