«الرياضي» و«مايتي» يحسمان صدارة مجموعتي «دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

يسدل الستار اليوم على دوري المجموعتين للنسخة 31 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، ويتحدد من خلالها هوية الفرق الثمانية المتأهلة للدور الربع نهائي، وتأكد صدارة فريقي الرياضي اللبناني ومايتي الفلبيني للمجموعتين قبل اليوم الختامي للدور الأول، الذي يشهد ثلاث مباريات لحساب الجولة السابعة، تستهل الأولى منها بلقاء هوبس اللبناني والجامعة الأمريكية بدبي في مباراة يبحث من خلالها هوبس عن نقطته السابعة التي تضمن له التأهل عن مجموعته الأولى، فيما ودع فريق الجامعة البطولة، ولحساب المجموعة الأولى ذاتها يدافع سلا المغربي بلقائه الوثبة السوري عن آماله في الحفاظ على مركز وصافة المجموعة والارتقاء للنقطة السابعة خلف الرياضي اللبناني الذي أنهى مبارياته أول من أمس في الصدارة.

فيما يبحث الوثبة صاحب رصيد النقاط الخمس عن فرصته الأخيرة للبقاء ضمن الأربعة الكبار، لكون الخسارة ستضعه في المركز الخامس وتؤدي إلى وداعه البطولة من دوري المجموعات، وتستكمل المباريات، بلقاء وحيد للمجموعة الثانية، يجمع منتخبنا الوطني مع الاتحاد الحلبي، في مباراة يدخلها الأبيض بشعار الانتصار الثاني وبلوغ النقطة السادسة التي ستتيح له البقاء في المركز الثالث وتجنب مواجهة الرياضي في دور الثمانية، فيما يسعى الاتحاد الحلبي صاحب رصيد النقاط الثلاث عن انتصاره الأول في البطولة.

قمة خاصة

وحسم الرياضي حامل اللقب صدارة المجموعة الأولى الحديدية بعد فوزه على هوبس 82/‏94 في القمة الخاصة بين المنافسين اللبنانيين، ورفع رصيده إلى 8 نقاط من أربعة انتصارات متتالية، لتصبح مباراته الأخيرة مع الوثبة مجرد تحصيل حاصل، ويتحول لقاء هوبس وسلا إلى بطولة خاصة تتحدد على ضوئها هوية صاحب المركز الثاني في المجموعة، وفي مباراة ثانية حسم مايتي الفلبيني صدارة المجموعة الثانية بفوزه الكبير على الرادسي التونسي 66/‏84، حيث أظهر الفريق الفلبيني مهاراته العالية دفاعياً وهجومياً، وبعد انتهاء اليوم الخامس تصبح الرؤية شبه واضحة بالنسبة للدور ربع النهائي، خاصة بالنسبة لبطل المجموعة الثانية مايتي، حيث من المنتظر أن يواجه الاتحاد السكندري رابع المجموعة الأولى، وأما الرياضي متصدر المجموعة الأولى، فسيلاقي رابع المجموعة الثانية إما بيروت أو منتخب الإمارات.