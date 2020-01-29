لابارتين: الإمارات محطة أساسية في الأجندة الدولية للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - محمود شلبي

أكد ديفيد لابارتين، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، أن دولة الإمارات، تعد محطة مهمة وأساسية في احتضان أهم وكبرى البطولات في الأجندة الدولية سنوياً، لما تملكه من كوادر إدارية تنظيمية على أعلى مستوى من الكفاءة، وبنية تحتية مثالية، تمنح النجاح والتميز لكافة المناسبات الرياضية، على صعيد كل الألعاب، وليس الدراجات الهوائية فحسب.

مشيداً بدعم واهتمام قيادة الدولة، والجهود الكبيرة اللافتة من أسرة الاتحاد الإماراتي، في نشر وتطوير اللعبة، ومن خلال ما يتحقق من نجاحات ومكتسبات فنية وإدارية وإنجازات ملموسة للمنتخبات الوطنية في كافة المحافل التنافسية، جاءت تصريحات لابارتين لـ«البيان الرياضي» لدى زيارته الأخيرة للدولة، وتحديداً دار الحي دبي، ولقائه مع المسؤولين في مجلس دبي الرياضي، وحضوره حفل غداء أقامه أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية، تقديراً لجهوده الكبيرة في نشر وتطوير اللعبة والنهوض بها في كافة دول العالم، وكانت فرصة لأن نتطرق مع رئيس الاتحاد الدولي في العديد من النقاط التي تخص اللعبة بوجه عام، وانطباعاته عن الدراجات الإماراتية، وفي القارة الآسيوية وما سيقدمه لتحقيق الطموحات المرجوة في المرحلة المقبلة.

هدف الزيارة

وعن الهدف الرئيسي من الزيارة، قال لابارتين: الوقوف على ما وصلت إليه الدراجات من تطور في الإمارات، والسبل الكفيلة للنهوض بصورة اكبر وأشمل باللاعبين واللاعبات والوصول بهم إلى عالم الاحتراف وكيفية تطوير اللعبة بشكل عام وثقتنا كبيرة في اتحاد الإمارات، الذي يسير بخطوات مدروسة ويملك قاعدة من اللاعبين المتميزين الذين برزوا في السنوات الأخيرة في تحقيق المزيد من الانجازات والانتقال إلى مرحلة التحدي والتألق في البطولات الدولية بعد التألق والتميز في البطولات القارية والعربية.

مردود إيجابي

وقال رئيس الاتحاد الدولي عن تنظيم اتحاد الإمارات للدراجات لأول طواف نسائي دولي: بالتأكيد هو أمر جيد، وبداية قوية ومبادرة طيبة ستكون لها مردودها الإيجابي على مستوى الإناث وظهور لاعبات متميزات من فتيات الإمارات ومرحلة جيدة للانطلاق إلى مستوى أعلى مشيراً إلى أن هذه الخطوة من اتحاد الإمارات تعتبر من الأهداف التي يسعى الاتحاد الدولي لتحقيقها ونحن على ثقة في نجاح الطواف النسائي وثقتي نابعة من النجاحات التي حققها أبناء الإمارات في تنظيم الطوافات الدولية التي أقيمت في الإمارات ونالت كل الإشادة والتقدير.

تطور كبير

وعن انتهاء مهمة أسامة الشعفار مع الدراجات الإماراتية، بسبب قانون الاتحادات الرياضية وعدم الجمع بين أكثر من منصب؟ قال: خسارة كبيرة لدراجات الإمارات، ابتعاد الشعفار عن قيادة اللعبة، ونحن يشرفنا أن يكون معنا ويساهم بصورة أكبر في دعم مسيرة الدراجة الإماراتية والآسيوية، لكن القانون المحلي، يقف أمام رغبتنا، وفي الحقيقة الدراجات الإماراتية والقارية، تطورت كثيراً تحت قيادته، وحققت إنجازات رائعة وسأكون سعيداً إذا واصل معنا مشوار النجاح فهو قيمة كبيرة بالنسبة لنا.