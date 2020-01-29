مُنَظِمَة النسخة 12 من «عالمية أبوظبي للجوجيتسو» تجتمع اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

تعقد اللجنة العليا المنظمة للنسخة الـ 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو اجتماعها الأول اليوم، برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، بحضور ممثلين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وشرطة أبوظبي، والمجلس الوطني للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أبوظبي للإعلام.

ويستضيف مقر اتحاد الإمارات للجوجيتسو في أبوظبي الاجتماع، الذي يشهد تسليط الضوء على سير التحضيرات والاستعداد لاستضافة الحدث الأكبر أبريل المقبل، الذي سيتحول لكرنفال تحت مسمى «أسبوع أبوظبي للجوجيتسو»، في مدينة زايد الرياضية، وسيتم تحديد أطر التعاون بين مختلف الجهات الممثلة داخل اللجنة المنظمة العليا للبطولة من أجل توفير كل وسائل الدعم لإنجاح الحدث والخروج بأعلى معايير الجودة في التنظيم، وبما ينسجم مع موقع أبوظبي كموطن للجوجيتسو العالمي.

يذكر أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو انطلقت عام 2009، وساهمت في أن تجعل من أبوظبي عاصمة للجوجيتسو العالمي كونها تمثل أعلى معايير الجودة العالمية في التنظيم، وتقدم أكبر الجوائز في العالم، وتحظى باهتمام كبير من الاتحاد الدولي، وتشارك فيها 100 دولة تقريباً في النسخ الخمس الأخيرة، كما أنها تعتبر العرس العالمي كل عام لرياضة الجوجيتسو.