مركز رياضي لنزلاء «البرشاء» في مبنى الحبس الاحتياطي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دشن معالي اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي المركز الرياضي في مبنى الحبس الاحتياطي «بر دبي» بمركز شرطة البرشاء الذي تم تشييده بالتعاون بين شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين كافة أوساط المجتمع وترسيخ دور الرياضة كمحرك أساسي في المجتمع وتعزيز دورها في إسعاد الأفراد وصحتهم وحيويتهم والتعاون فيما بينهم.

جاء ذلك بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من مديري الإدارات.