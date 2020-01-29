مكرمة حمدان بن محمد تُسعد «فخر الأجيال» للصيد بالصقور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمكرمة سخية لتخصيص فئة جديدة للملاك العامة مع جوائز مالية إضافية تبلغ 4 ملايين درهم، وذلك في منافسات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتنطلق في الأول من فبراير المقبل بميدان الروية بدبي، بمشاركة أقوى الصقارين في جميع الفئات المخصصة للناشئين والشيوخ والعامة مفتوح والملاك، وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه.

وجاء إعلان مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن إضافة فئة جديدة في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، وهي تخصيص مسابقات للملاك من العامة، الذين يملكون 8 صقور للمشاركة بها في أربع فئات تمت إضافتها في البطولة، إلى جانب شوطين في بطولة النخبة «للملاك».

من جانبه، أكد راشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن مكرمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعد بمثابة دعم للصقارين وتمنحهم فرصاً أكبر وتزيد من وتيرة المنافسة بينهم، والأهم تعد خطوة نحو ترسيخ الرياضات التراثية، وسيكون للملاك جوائز بجانب العامة مفتوح.

استضافة

من جانبها، أشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إلى اكتمال كافة التجهيزات المرتبطة باستضافة النسخة الثانية من البطولات السنوية للصيد بالصقور. وقالت: «لطالما كان سمو ولي عهد دبي، داعماً رئيسياً لهذه المسابقات، ويستمر في تقديم المزيد وترسيخ مكانة هذه البطولات التراثية».