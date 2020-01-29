«الجودو» إلى الكويت للبطولة العربية

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تغادر البلاد اليوم إلى الكويت، بعثة منتخبنا الوطني للجودو، المشاركة في البطولة العربية للجودو للمنتخبات والأندية التي يستضيفها الاتحاد الكويتي بصالة الشيخ عبدالله الجابر للجودو، وتشهد مشاركة 10 دول، بينها عناصر منتخبنا، ويرأس البعثة محمد جاسم أمين السر المساعد للاتحاد وتضم المدرب العام جعفر النخلي و12 لاعباً من منتخبات الفرق السنية والأوزان المختلفة، وكانت بعثات أنديتنا المشاركة قد غادرت البلاد أمس إلى الكويت، وضمت فرق الظفرة وخورفكان والفجيرة للفنون القتالية، للمشاركة في بطولة الأندية العربية، التي تقام اعتباراً من اليوم وتستمر حتى الغد، فيما تنطلق بطولة المنتخبات بعد غدٍ وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.