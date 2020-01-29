«بورياليس» تدعم اللجنة البارالمبية

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن)

أعلنت شركة بورياليس، خلال مؤتمر صحافي أمس عن تقديم 3 ملايين درهم، كدعم جديد، لثلاث مؤسسات اجتماعية رائدة في الدولة خلال عام 2020، وهي اللجنة البارالمبية الإماراتية، ومؤسسة الإمارات، ومدارس الإمارات الوطنية للمساعدة في استمرارية جهودها المبذولة تجاه المجتمع، وذلك عبر الصندوق الاجتماعي للشركة، للتركيز على التعليم والاندماج الاجتماعي والمساهمة بشكل فعّال في تعزيز تطور ورفاهية المجتمعات التي تعمل بها الشركة، والتقى ألفريد ستيرن الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس ممثلي المؤسسات المعنية، محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية، بحضور ذيبان سالم المهيري الأمين العام، ولاعبي المنتخب الوطني، سارة السناني، سهام الرشيدي، زياد الحارثي، وأحمد خميس.

وأعرب محمد فاضل الهاملي عن سعادته بالدعم المقدم، ووصف بورياليس، بأنها داعم أساسي لأصحاب الهمم خلال السنوات الماضية.