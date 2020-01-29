«عربي الغولف» يخطط لبطولاته في دبي

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف، عن إطلاق بطولة التحدي العربي للغولف والتي تقام بين المنتخبين العربيين الآسيوي والإفريقي، ووضعه ضمن أجندة الاتحاد السنوية، جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد يوم الجمعة الماضي بدبي برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي للغولف، واعتمد المكتب التنفيذي خلال الاجتماع رُزنامة خططه وأنشطته وبطولاته المستقبلية لغاية 2021، واتخذ العديد من القرارات واعتمد الخطة الاستراتيجية، وتحديد الأهداف المرجوة، ورصد الطموحات، ومناقشة التحديات، والعمل على تسهيل المهام والعديد من التوصيات التي تم رفعها لاجتماع الجمعية العمومية المقبلة والمقرر انعقادها خلال الاجتماع المقبل، وحضر الاجتماع إلى جانب معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي كل من عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد وعبدالعزيز الملا ومنذر البرواني وتيمور أبو الخير وكريم سلام وحاتم قيقة وفريحانة البوشماوي، واعتمد المجتمعون بطولات الاتحاد خلال عامي 2020 و2021.