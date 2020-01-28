حمدان بن محمد يوجه بتخصيص فئة جديدة للملاك العامة ببطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور

المصدر: وام

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بتخصيص فئة جديدة للملاك العامة مع جوائز مالية إضافية تبلغ 4 ملايين درهم وذلك ضمن منافسات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور "التلواح" التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث و تنطلق في الأول من فبراير المقبل بميدان الروية بدبي بمشاركة أقوى الصقارين في جميع الفئات المخصصة للناشئين والشيوخ والعامة مفتوح والملاك و تستمر حتى 16 من الشهر نفسه.

جاء إعلان مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إضافة فئة جديدة إلى البطولة عبر تخصيص مسابقات للملاك من العامة الذين يملكون 8 صقور للمشاركة بها في أربع فئات تمت إضافتها إلى جانب شوطين في بطولة النخبة "للملاك".

وفي هذا الشأن أكد راشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن مكرمة سمو ولي عهد دبي تعد بمثابة دعم للصقارين ومنحهم فرصا أكبر تزيد من وتيرة المنافسة بينهم ما يعد خطوة نحو ترسيخ الرياضات التراثية.

وأضاف أن تلك الفئات تتمثل في جير شاهين وجير تبع وجير قرموشة وجير بيور و لكل منها 5 أشواط 3 للفرخ و إثنان للجرناس في أشواط الرمز والرئيسي والنقدي.

من جانبها أشارت سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إلى اكتمال التجهيزات المرتبطة باستضافة النسخة الثانية من البطولات السنوية للصيد بالصقور.