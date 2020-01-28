اختيار حكام بطولة دبي الدولية للجواد العربي

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا

أعلن عادل الفلاسي المدير التنفيذي لبطولة دبي الدولية للجواد العربي عن اختيار 10 حكام يمثلون 13 دولة من مختلف أنحاء العالم إلى جانب اختيار حكمين احتياطيين.

وتضمن سحب القرعة من الصندوق الأول دول فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، بولندا والمجر فيما تضمن الصندوق الثاني البرازيل والأرجنتين وشمال وجنوب أفريقيا وأستراليا.

وتم اختيار 5 حكام من الصندوق الأول إلى جانب 5 حكام من الصندوق الثاني ثم دمج الصندوقان الأول والثاني لاختيار الحكام الاحتياطيين. وشارك في إجراء القرعة فهمي عبيد الله وراشد العبار وأسفرت قرعة الحكام الأساسيين عن التالي:

كينراد ديتيلر «ألمانيا»، بيالوك جيرزي «بولندا»، مارك فيري «فرنسا»، ريناتا شيبلز «سويسرا»، جيا نماركو اراجنو «إيطاليا»، جيمس كونستانتي «أميركا»، عباس عبدالرؤوف «مصر»، غراهام سميث «بريطانيا»، سانتياغو فورنيلي «الأرجنتين»، موريولو كامر «البرازيل» والحكمين الاحتياطيين: بولو «أميركا»، وتاماس رامبوير «إيطاليا».

وقال عادل الفلاسي خلال حديثه قبل انطلاقة القرعة إن البطولة الـ17 ستقام في قاعات زعبيل بمركز دبي التجاري بالفترة من 12 إلى 13 مارس المقبل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وتشتمل البطولة على معرض دبي الدولي للخيول العربية، الذي يعد الأبرز في العالم العربي، ويشتمل على مشاركات عدة دول من مختلف أنحاء العالم. وأعلن الفلاسي أن بطولة دبي الدولية لديها الحق في إسقاط أي حكم واستبداله على حسب لوائح البطولة.

وأشاد الفلاسي بمستوى التحكيم خلال الأعوام الماضية مؤكداً أن البطولة تميزت بالشفافية والقرارات الصائبة والعادلة بلا محاباة أو مجاملة وهذا ما دأبت عليه البطولة طول مسيرتها الماضية. كما أعلن أن البطولة تميزت بمشاركة نخبة الخيول التي تحمل ألقاباً عالميةً وهذا ما يميزها عن باقي البطولات.

الشفافية للجميع

وأكد قصي عبيد الله المدير العام لبطولة دبي الدولية للجواد العربي أن البطولة تمتاز بالشفافية لجميع المشاركين وأن التسجيل للبطولة ينتظر أن يفتح خلال شهر فبراير المقبل وأنهم يتوقعون مشاركة قياسية من الأبطال حيث تتاح الفرصة لأبطال العالم قبل سنتين إلى جانب الأول والثاني والثالث في البطولات المحلية.

وأكد عبيد الله أن عدد المشاركين العام الماضي كان حوالي 225 مشاركاً. وأعلن أن أكثر مشاركة في عام 2009 وبعد إعلان الشروط التأهيلية انخفضت المشاركة إلى النصف لكثرة البطولات في المنطقة معلناً أن بطولة دبي تعد خاتمة المطاف في بطولات منطقة الخليج العربي وهي بطولة ألقاب عالمية.

وأجاب عن سؤال «البيان الرياضي» عن عدم مشاركة حكام مواطنين في إدارة فعاليات البطولة بأن البطولة للألقاب العالمية ومستواها فوق مستوى قدرات حكامنا الذين يتم تأهيلهم لإدارتها في المستقبل.

تغطية إعلامية

أشاد عبيد الله بمستوى التغطية الإعلامية للبطولة والتي تستأثر باهتمام عالمي كبير نتيجة للمستوى العالمي الذي تتميز به البطولة منذ بداية انطلاقتها في 2003. وكذلك ما نتميز به من إقامة معرض دولي للفروسية ومزاد كبير للخيول يرفع من أسهم البطولة ومكانتها المتميزة. وفي ختام حديثه تمنى النجاح لجميع المشاركين في النسخة 17 معلناً عن توافر كل الإمكانات والتسهيلات لإنجاح فعاليات البطولة.