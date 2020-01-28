فيدرر وبنتشيش يستعدان للدفاع عن لقب «دولية دبي للتنس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستعد الثنائي السويسري روجيه فيدرر وبيليندا بنتشيش للدفاع عن لقب بطولة سوق دبي الحرة الدولية للتنس التي تقام على استاد السوق الحرة بدبي خلال الفترة من 17-29 فبراير المقبل، وشهدت بطولة العام الماضي تتويج لاعبين من ذات البلد، بلقب بطولتي السيدات والرجال، وذلك للمرة الثانية في تاريخ البطولة، بعد الثنائي الفرنسي فابريس سانتورو وإميلي موريسمو في 2002.

وفي الوقت الذي بدأ فيه فيدرر بطولة 2019 كمرشح قوي لإحراز ثامن لقب له في الحدث، حيث نجح في مواجهة التحدي الكبير الذي فرضه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في نهائي العام الماضي، ورد اعتباره بعد أن هزمه الأخير قبل أسابيع قليلة في بطولة أستراليا المفتوحة، ويحظى فيدرر بقاعدة جماهيرية كبيرة في دبي، المدينة التي يستمتع بالتواجد فيها كثيراً، ويقضي فيها أوقاتاً طويلة.

وهذا ما يجعله يشعر بالارتياح خلال خوضه المنافسة فيها، وعلى الجانب الاخر، لم يتوقع أحد فوز مواطنته بنتشيش بلقب بطولة دبي للسيدات في منافسة ضمت ألمع نجمات التنس في العالم، فرغم دخولها قائمة المصنفات العشرة الأُول، لم تستطع الفوز بأية بطولة منذ يونيو 2015، عقب الإصابات التي ألمت بها وأدت إلى تراجع تصنيفها العالمي إلى المركز 318 قبل أن تعاود تصويب مسيرتها انطلاقاً من دبي، حيث بدأت بفوز صعب على أرينا سابالينكا.

ثم أزاحت سيمونا هاليب، المصنفة الثانية عالمياً، والينا سفيتولينا، بطلة دبي مرتين، وأخيراً أنزلت الهزيمة بالمصنفة الرابعة عالمياً بيترا كفيتوفا، لتتوج بطلة غير متوقعة العام الماضي، وشكل فوز بنتشيش بلقب دبي نقطة انطلاق لها، حيث بلغت نهائي بطولة مالوركا، وللمرة الأولى تأهلت لنصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى في الولايات المتحدة، وفازت بلقبها الثاني في بطولة موسكو، ودخلت قائمة المصنفات العشر الأُول مجدداً عقب مشاركتها في بطولة أمريكا المفتوحة.