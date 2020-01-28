هيربرت يتقدم إلى وصافة غولف «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم الأسترالي لوكاس هيربرت إلى المركز الثاني على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف هذا الموسم، بعد فوزه بلقب بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك الدولية، التي اختتمت أول من أمس، على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، حيث رفع هيربرت الكأس ذي التصميم الفريد من نوعه على شكل «الدلة العربية»، ليكون أول ألقابه على الإطلاق في الجولة الأوروبية طوال مسيرته، ليحصد 710 نقاط، جعلته يتقدم إلى المركز الثاني، على لائحة الترتيب الصادر من الجولة الأوروبية، بمجموع 731,4 نقطة.

وعوّض هيربرت حلوله بالمركز السابع والستين، في بطولة أبوظبي إتش إس بي إسي، التي أقيمت قبل أسبوعين، بعدما تقدم تدريجياً وخالف التوقعات وخطف لقب دبي، بعد جولتين فاصلتين مع الجنوب أفريقي كريستيان بيزودينهوت، الذي حل وصيفاً ليحصد 472 نقطة جعلته يتقدم 71 خطوة دفعة واحدة على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي»، ليتواجد بالمركز الثامن برصيد 515.5 نقطة.

ورغم عدم تكراره النجاح الذي حققه في بطولة أبوظبي، فإن الإنجليزي لي ويستوود حافظ على صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 1,183.2 نقطة، وتقدم الإسباني أدري آرناوس الذي حل بالمركز الثالث شراكة في بطولة دبي، 87 مركزاً دفعة واحدة، ليصبح بالمركز الخامس عشر على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 256.7 نقطة.

وتضم روزنامة الجولة الأوروبية التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، 44 بطولة تقام في عام 28 دولة على مدار عام 2020، ويسعى اللاعبون لحصد أكبر قدر ممكن من النقاط من أجل التواجد في القائمة الحصرية التي تضم أفضل 50 لاعباً على مدار الموسم، من أجل قطع بطاقات التأهل للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تعد البطولة الختامية وتقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل.