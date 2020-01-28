النسخة 10لـ «محاربي الإمارات» في مبادلة أرينا الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يشهد النزال الرئيسي بالنسخة العاشرة من بطولة محاربي الإمارات، في قاعة مبادلة أرينا بالعاصمة يوم الجمعة المقبل، لقاءً بين مقاتلين عملاقين ضمن الوزن المفتوح، حيث يواجه اللبناني رومان وهبة، نجم النسخة السادسة نظيره البريطاني من أصل بولندي ماسي سوسنواسكي والذي يبلغ من الطول 2,10 م، ولديه القدرة على القضاء على خصومه بلكمة واحدة، ويلتقي الجزائري إلياس بودغزامي ضد المقاتل أوستن أرنيت، ضمن وزن الريشة في اللقاء الرئيسي المشترك، كما تشهد النزالات أولى المشاركات الاحترافية للمقاتل سِب يوبانك ابن نجم الملاكمة العالمي كريس يوبانك، حيث سيواجه المقاتل المصري محمد المقدم، لاعب الملاكمة السابق.

وتفتخر بطولة محاربي الإمارات بعودة العنصر النسائي للمشاركة في فعاليات هذه النسخة بمشاركة المقاتلة السويدية كورنيليا هولم ضد بطلة العالم في الجوجيتسو السابقة، الكندية كورين لافرامبيوز، ضمن وزن الديك، كما يعود النجم الإماراتي محمد يحيى بعد أداء باهر وفوز مستحق في النسخة الثامنة، ليواجه المصري محمد نعمان، ويشهد فعاليات البطولة، نخبة من نجوم رياضات القتال المختلفة، على رأسهم مايكل كياسا نجم UFC الذي سيكون ضمن الركن الفني للمقاتل أوستن أرنيت.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن شراكة استراتيجية جديدة بين محاربي الإمارات، وإحدى أكبر المنظمات القتالية على مستوى العالم، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي يعقد غداً.