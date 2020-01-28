«الجودو» ينظم بطولة محمد بن زايد للمراحل السنية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو في اجتماع برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، تنظيم بطولة محمد بن زايد الأولى للمراحل العمرية بمشاركة كافة الأندية الأعضاء على مستوى الدولة، وذلك تقديراً وعرفاناً لاهتمام ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقطاع الشباب والرياضة في مختلف المجالات، حيث يمثل تنظيم البطولة الأولى للجودو كأقل تقدير لسموه من أبنائه الرياضيين قاطبة ومنظومة الجودو على وجه الخصوص.

وأضاف محمد بن ثعلوب الدرعي: لقد جاءت الفكرة بإجماع كافة الأعضاء وترحيب واسع من الأندية الأعضاء لما تحمله تلك البطولة الغالية من معانٍ سامية على قلوب جميع الرياضيين، كونها تحمل اسم صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، والتي تمثل نوعاً من العرفان والوفاء لاهتمام سموه الكبير بالألعاب الفردية القتالية على وجه الخصوص، لتأتي البطولة الاستثنائية التي قرر الاتحاد تنظيمها كترجمة حقيقية لتلك الرعاية الكريمة والرؤية الثاقبة التي أفرزت الكثير من الإيجابيات، حيث ينتظر الجميع بشغف كبير انطلاقة منافسات البطولة.