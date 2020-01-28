شواطئ جميرا تستضيف «دبي جونيور ريغاتا» السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعود فعاليات بطولة دبي جوينور ريغاتا للقوارب الشراعية الحديثة (ناشئين وصغار) إلى شواطئ جميرا من جديد، السبت المقبل، من خلال انطلاق منافسات الجولة الأولى، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري الحالي 2020-2019.

وتقام الفعاليات المرتقبة بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) بمشاركة عدد كبير من لاعبي ولاعبات الأندية الرياضية البحرية بالدولة والأكاديميات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

وينحصر التنافس في الجولة الأولى على ألقاب أربع فئات مختلفة هي ليزر 4.7 ناشئين وليزر 4.7 ناشئات واوبتمست صغار (ذكور) واوبتمست (إناث)، حيث من المتوقع أن تجري 5 أشواط.