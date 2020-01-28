«جائزة الإبداع الرياضي» تبحث مبادرات الاستعداد للخمسين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت الأمانة العامة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» اجتماعها الدوري برئاسة موزة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الأمين العام للجائزة، وحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي مدير الجائزة، ومنسقي لجان الجائزة، ومنتسبي الأمانة العامة.

وتم في الاجتماع استعراض الخطة التشغيلية للفترة المقبلة من الدورة الحادية عشرة للجائزة الأكبر من نوعها والأولى التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي، حيث تضمنت الخطة التشغيلية عدداً من المبادرات والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة من يناير الجاري وحتى شهر يناير 2021، وكذلك برامج عمل اللجان العاملة في الجائزة وهي: الفنية والتحكيم والاتصال والتسويق.

توجيهات

ونقلت موزة المري توجيهات معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة، وتأكيده ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها في المبادرات والبرامج التي تطلقها الجائزة، ومن بينها الاستعداد للخمسين، وكذلك أداء الجائزة دورها ضمن «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في تمكين المجتمعات باعتبار الرياضة من أهم محفزات تنمية المجتمع لارتباطها بالحالة البدنية والنفسية والروح المعنوية وسعادة أفراد المجتمع، وكذلك التأكيد على حجم المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس أمناء الجائزة والعاملين فيها من أجل تحقيق الأهداف الكبيرة التي تقع على الجائزة في الارتقاء بمستوى رياضيينا الأفراد والمؤسسات وترسيخ نهج الإبداع في العمل الرياضي.

خطة

وتضمنت الخطة التشغيلية مواعيد الاجتماعات المقبلة لمجلس أمناء الجائزة واللجان العاملة والملتقيات والمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الفائزين بالدورة 11 من الجائزة، إلى جانب خطة التواصل والتعاون مع سفراء الإبداع الرياضي الذين تم اختيارهم من الشباب الرياضيين الواعدين من 6 دول عربية و6 رياضات فردية ممن سبق لهم الفوز في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وأولمبياد الشباب في بوينس آيريس 2018 والذين يمتلكون فرصة التنافس والتألق في الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة في طوكيو صيف العام الجاري.

كما تقرر في الاجتماع رفع المبادرات وخطط عمل تنفيذها والتوقيتات الزمنية لإنجاز التكليفات والمبادرات إلى مجلس الأمناء لاعتمادها وإنجازها بالشكل الذي تناسب مع مكانة الجائزة الرائدة في تطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم.