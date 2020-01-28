حمدان بن محمد ينعى أسطورة السلة كوبي براينت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، أسطورة كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت عبر تدوينة على حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال سموه: «لقد حملت رسالة ملهمة لشبابنا في - دبي - وساعدتهم على تحقيق أحلامهم، الأبطال يأتون ويذهبون، لكن الأساطير إلى الأبد».

ونشر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية تدوينة على حساب سموه الرسمي على «تويتر» عن وفاة كوبي أكد فيها «فقد العالم الرياضي ملهماً، وأيقونة تطلّع إليها الملايين». وكان كوبي براينت، توفي وابنته، في حادث تحطم طائرة مروحية في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا.